Замначальника полиции Кронштадта поймали на "фейковом" ДТП на 3 миллиона рублей

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело в отношении заместителя начальника ОМВД России по Кронштадтскому району. Его подозревают в превышении полномочий и покушении на мошенничество в сфере страхования. Также задержан местный житель.
По версии следствия, в январе 2026 года фигуранты вступили в сговор, чтобы украсть деньги у страховой компании. Они подали ложные сведения о несуществующем дорожно-транспортном происшествии. Страховщики зарегистрировали выплатное дело и согласовали ремонт автомобиля на сумму более 3 миллионов рублей. Однако выплату приостановили из-за проверки. Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось.
Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Сотрудники устанавливают соучастников и другие эпизоды преступной деятельности. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.
