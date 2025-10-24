Мать "сосновского маньяка" отреагировала на слухи о побеге сына из госпиталя

Родительница Андрея Кийко, известного в криминальной хронике как "сосновский маньяк", опровергла появившиеся в сети слухи о его побеге из медицинского учреждения в Кронштадте. Женщина настаивает, что её сын имеет официальный статус без вести пропавшего, и этот факт подтверждается документами из военной части.

Как сообщает источник, в ночь на 26 мая сотрудники прокуратуры посетили квартиру матери. Они провели осмотр жилья и зафиксировали данные справки из воинского подразделения. В этом документе указано, что Кийко исчез еще в декабре 2025 года. Родственница уточнила, что в последний раз боец выходил на связь из Харьковской области. Туда он отправился после завершения лечения в госпитале и временного пребывания в части в Каменке, пишет 78.ru.

По словам матери, мужчина не скрывается умышленно. Она объяснила, что после полученного ранения ему не вернули личные документы, поэтому ими теоретически может пользоваться посторонний человек. Поскольку с момента исчезновения прошло уже полгода, семья сейчас готовит необходимые бумаги для обращения в суд с целью признания бойца погибшим. Напомним, Кийко был осужден в 2023 году за убийство девушки в парке "Сосновка", совершенное еще в 2005-м. Он написал явку с повинной, уже отбывая наказание в колонии.

