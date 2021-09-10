В Африке обнаружен новый вирус убийца-человечества KY43

Международная группа ученых выявила в Восточной Африке альфа-коронавирус, способный проникать в клетки легких человека. Случаев передачи от человека к человеку пока не зафиксировано.

Международная группа ученых обнаружила в Восточной Африке новый альфа-коронавирус KY43, который обладает потенциалом вызвать следующую пандемию. Исследователи установили, что этот вирус, переносимый подковоносыми летучими мышами в Кении, Судане и Танзании, уже научился связываться с рецепторами в легких человека и успешно проникать в живые клетки. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Главная опасность KY43 заключается в его гибкости. В отличие от многих других вирусов, он способен использовать сразу несколько механизмов для заражения организма. Хотя случаев передачи вируса от человека к человеку пока не зафиксировано, ученые бьют тревогу. Пандемический потенциал этого семейства ранее недооценивался, а его способность атаковать человеческие клетки — первый тревожный шаг к глобальной вспышке. Сейчас специалисты ведут экстренный мониторинг ситуации в регионе.

Ранее врач рассказала, как пережить поллиноз в сезон пыльцы.

