Самолет Corendon Airlines вместо Москвы сел в Петербурге из-за неполадок

Рейс из Турции экстренно приземлился в Пулково. Пассажиры провели около четырех часов без еды и воды, обещанный трансфер до столицы не организовали. Авиакомпания пообещала компенсировать неудобства.

Самолет турецкой авиакомпании Corendon Airlines, следовавший из Турции в Москву, совершил вынужденную посадку в петербургском аэропорту Пулково. Причиной стали технические неполадки, а также частичные сбои в работе воздушной гавани, связанные с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

Пассажиры рейса провели на земле около четырех часов без еды и воды. По их словам, перевозчик сначала пообещал предоставить автобусы для доставки в Москву, однако впоследствии изменил решение. Представитель авиакомпании заявил, что компания выполнила свои обязательства, несмотря на отсутствие питания и трансфера. При этом Corendon Airlines пообещала компенсировать возникшие неудобства и рекомендовала пассажирам сохранять чеки за билеты.

Напомним, в течение дня в Пулково были задержаны 42 рейса. В настоящий момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты.

Ранее Piter.TV сообщал, что самолет Turkish Airlines поставил мировой рекорд по налету за год.

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