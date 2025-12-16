Мантуров запустил завод роботов Калашникова в Петербурге за 1 млрд рублей

Первый зампред правительства дал старт работе предприятия в особой экономической зоне. Здесь будут выпускать

Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров на полях Петербургского международного экономического форума дал старт работе нового завода компании "Семаргл" (входит в концерн "Калашников") в особой экономической зоне "Санкт-Петербург". Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мантуров отметил, что на новой площадке будут выпускать роботизированные решения с высокой степенью локализации оборудования и собственным программным обеспечением. Речь идёт о мобильных транспортных платформах, автоматизированных системах хранения и гибких производственных ячейках. По словам первого зампреда, такой подход укрепляет технологический суверенитет России в сфере логистической робототехники.

В правительстве уточнили, что в области складской автоматизации сейчас работают семь отечественных компаний-производителей. С запуском нового завода их совокупные мощности по итогам года удвоятся и достигнут 2,7 тысячи роботов. Предприятие создано в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" и станет первым в России, освоившим серийный выпуск широкой линейки роботизированного оборудования для внутрискладской и производственной логистики.

Общий объём инвестиций в создание предприятия площадью 7,7 тысячи квадратных метров превысил 1 миллиард рублей. Для приобретения оборудования компания воспользовалась программой Фонда развития промышленности. Также на заводе откроют IT-подразделения и Центр развития промышленной робототехники.

Мантуров допустил рост товарооборота России и Узбекистана.

Фото: Правительство России