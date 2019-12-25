Цимбалинский путепровод в Петербурге готов более чем на 65%

Надвижку конструкций над железной дорогой завершили в обоих направлениях.

Работы велись одновременно по двум направлениям, что позволило перекрыть железнодорожные пути без остановки движения составов. По словам главы города, на прошлой неделе строители завершили монтаж всех необходимых опор и балок, обеспечив надёжное соединение будущей эстакады.

Параллельно в районе Лахта-Центр смонтированы металлические конструкции развязки в составе перспективной магистрали М-32. Над путями Сестрорецкого направления установлено около 230 тонн стальных элементов, которые станут основой для съездов и транспортных развязок нового уровня.

Беглов подчеркнул, что оба проекта имеют стратегическое значение для северных районов города. Цимбалинский путепровод и магистраль М-32 существенно разгрузят существующие магистрали, сократят время в пути для жителей Приморского и Выборгского районов, а также обеспечат удобный подъезд к строящемуся круглогодичному курорту "Санкт-Петербург Марина" в посёлке Горская. Ранее Смольный также подтвердил планы по сооружению второго вестибюля у станции метро "Приморская" для улучшения транспортной доступности этой зоны.

Ранее мы сообщили о том, что на Литейном мосту завершили самый сложный этап ремонта дорожного покрытия.

Фото: Правительство Петербурга