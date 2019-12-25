По его словам, товарооборот между странами в 2026 году может увеличиться на 22%.

Вице-премьер РФ Денис Мантуров допустил рост товарооборота России и Узбекистана. Об этом он рассказал на полях международной промышленной выставки "Иннопром. Центральная Азия". Его слова приводит ТАСС.

Мантуров отметил, что товарооборот между странами в 2026 году может увеличиться на 22%. Речь идет о показателе в 14 млрд долларов. Вице-премьер напомнил, что по итогам 2025 года рост двустороннего товарооборота превысил 12%, а итоговый показатель достиг отметки 11,5 млрд долларов.

Также Мантуров заявил, что дополнительную уверенность придает активная работа по реализации совместных проектов в важных отраслях. К таковым он отнес промышленность, энергетику, транспорт и агропромышленность.

Наши совместные усилия сосредоточены на расширении производственной кооперации, повышении устойчивости цепочек поставок, а также постоянном поиске новых точек соприкосновения и форматов взаимодействия.



Денис Мантуров, вице-премьер РФ

