Песков: все страны ЕАЭС поддерживают интерес Узбекистана к вступлению в союз

В Кремле рассказали о преимуществах, которые Ташкент получит от интеграции с экономическим объединением.

Все государства - участники Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поддерживают интерес властей из Узбекистана к вступлению в региональное объединение. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного брифинга со СМИ от 29 мая сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Кремля заметил, что Москва надеется на более тесную интеграцию со страной. Он добавил, что для Ташкента членство в ЕАЭС может принести значительные дивиденды.

Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы страны - ближайшие партнеры присоединялись и проявляли интерес к этой интеграции. Поэтому, конечно же, все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана. Это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС. И мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В России уверены, что ЕАЭС представляет из себя продвинутую форму интеграции страны на пространстве бывшего Советского Союза. Дмитрий Песков уточнил, что каждое государство-член объединения получает дополнительные дивиденды, которые вносят вклад в развитие, национальный уровень ВВП.

