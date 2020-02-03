В Кремле оценили кандидатуру Штайнмайера в виде посредника в переговорах

Дмитрий Песков сообщил о готовности возобновить общение с представителями европейского регионального сообщества.

Участвовать в международном диалоге России с европейскими представителями могут все политические лица и другие общественные деятели, но главным сейчас является возможность возобновления такого процесса. Соответствующее заявление в комментарии информационному агентству "РИА Новости" сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков. СМИ задали эксперту вопрос о вероятности назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в таких мирных переговорах с Москвой.

Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что ранее стало известно о том, что правящая коалиция из Берлина, состоящая из блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), в настоящее время обсуждает возможность назначения главы ФРГ посредником в диалоге Европы и России. Такие данные западной аудитор ии предоставил иностранный журнал Spiegel. Российский политический лидер Владимир Путин, отвечая в субботу на вопросы журналистов, назвал предпочтительной кандидатурой на эту должность экс-канцлера Германии Герхарда Шредера. Президент подчеркнул, что европейские представители сами должны выбрать такого человека, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.

