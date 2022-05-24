Песков заявил, что попыток срыва Дня Победы не было

Ранее Минобороны предупреждало об ударе по центру Киева в случае срыва перемирия.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что попыток срыва празднования Дня Победы не было. "Ничего не пытались, всё хорошо", — так он ответил на вопрос о возможных действиях ВСУ, передаёт РИА Новости.

Напомним, 7 мая Минобороны России заявило, что любое нарушение режима тишины повлечёт за собой "адекватный ответ". Если же будут предприняты попытки сорвать празднование Дня Победы, ВС РФ нанесут массированный удар по центру Киева. Гражданское население и сотрудников иностранных посольств призвали своевременно покинуть украинскую столицу.

Режим прекращения огня начал действовать в 00:00 8 мая и продлится до 10 мая. Однако, как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия согласилась поддержать инициативу президента США Дональда Трампа и продлить перемирие с Украиной до 11 мая. Москва также согласна провести обмен пленными в формате "1000 на 1000". Обмен должен произойти в период с 9 по 11 мая.

Песков также отметил, что продление перемирия после 11 мая пока не обсуждалось, а новый разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не запланирован.

Ранее президент России Владимир Путин во время парада на Красной площади заявил, что победу куют на фронте и в тылу.

