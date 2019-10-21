"Судьбу страны вершат люди": Путин заявил, что победу куют на фронте и в тылу

Президент России Владимир Путин присутствовал на военном параде в ознаменование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Обращаясь к ветеранам, военнослужащим и гостям, он назвал День Победы священным, светлым и самым главным праздником.
Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперёд.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, работники сельских предприятий, оружейники и военкоры, врачи и учителя, деятели культуры, волонтёры, предприниматели.
Залог успеха — наша моральная, нравственная сила, отвага и доблесть. Наша сплочённость и способность выдержать всё, одолеть любые испытания.
Владимир Путин, президент России
Глава государства подчеркнул, что победа в специальной военной операции куётся и на поле боя, и в тылу.
Твёрдо уверен, что наше дело правое. Мы вместе. Победа всегда была и всегда будет за нами.
Владимир Путин, президент России
Он также напомнил, что именно советский народ внёс решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир, а гитлеровцы не смогли сломить русский характер и силу духа. Российские учёные и инженеры, добавил президент, создают передовые образцы вооружения и разворачивают их массовое производство.
Фото: www.kremlin.ru
