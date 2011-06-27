На 7% вырос товарооборот между Египтом и Россией

За первый квартал этого года товарооборот между Россией и Египтом увеличился на 7%. Речь идет о зерновой продукции, овощах, фруктах и ягодах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Переговоры на эту тему состоялись между министром сельского хозяйства Оксаной Лут и ее египетской коллегой Шерифом Мохаммадом Фаруком. Стороны обсудили промежуточные результаты и перспективные направления развития. В том числе, большие надежды подает торговля минеральными удобрениями. Товарооборот в данной нише за прошлый год вырос на 68%.

Традиционно в основе импорта – фрукты, овощи и ягоды. Российская сторона поставляет зерновую и масложировую продукцию. За первый квартал удалось нарастить показатели экспорта на 5%. Также участники переговоров обсудили возможную работу в других направлениях, в том числе, с привлечением бизнеса.

