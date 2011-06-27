Россия почти в два раза увеличила импорт обуви из Турции. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные турецкой статслужбы.

Отмечается, что в феврале 2026 года импорт турецкой обуви в Россию увеличился до 7,5 млн долларов. Годом ранее показатель импорта составил 4,4 млн долларов.

Также сообщается, что Россия стала вторым крупнейшим покупателем обуви из Турции в феврале. Ее доля от всех поставок составила 7,8%. Лидером рейтинга стал Ирак с показателем 8,9%. Тройку лидеров замыкает Италия (5,4%). Также в топ-5 рейтинга вошли Германия (5,2%) и Казахстан (3,9%).

