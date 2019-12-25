В России сократилось общее число магазинов

В России к началу 2026 года сократилось общее число магазинов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные консалтинговой компании INFOLine.

Отмечается, что по итогам 2025 года в российском продуктовом ритейле зафиксировали худшую за всю современную историю динамику развития новых магазинов. В период с января по сентябрь крупнейшие продуктовые сети открыли около 5300 магазинов. Кроме того, за весь прошлый год в России закрылось 12% магазинов одежды.

По словам основателя INFOLine Ивана Федякова, в целом по стране ситуация не лучше, чем в столицах. Он подчеркнул, что это касается всех торговых точек. Согласно данным INFOLine, которые имеются у "Коммерсанта", по итогам 2025 года количество открытий магазинов у дома в целом по России сократилось в шесть раз.

