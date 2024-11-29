Россия в январе увеличила импорт одежды из США

Россия в январе 2026 года увеличила импорт одежды из США. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные американской статслужбы.

Общая сумма импорта составила более пяти миллионов долларов. В расчеты вошли предметы одежды всех различных видов, включая детскую. В начале 2026 года Россия ввезла одежду на 5,5 млн долларов против 1,5 млн в январе 2025-го. Импорт увеличился в 3,7 раза в годовом выражении.

Сумма закупок достигла максимального показателя с 2002 года. Больше всего Москва купила у Вашингтона футболки, платья из шерстяной пряжи, а также костюмы из хлопчато-бумажной ткани. Также Россия приобрела на крупную сумму свитеры и пуловеры.

