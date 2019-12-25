В России выросли продажи игристых вин и водки

В России за январь и февраль 2026 года выросли продажи игристых вин и водки. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на пресс-службу Росалкогольтабакконтроля.

В ведомстве подчеркнули, что продажи водки за два месяца выросли на 0,6% и составили 11,5 млн дал. За это же время продажи игристых вин достигли отметки в 3,5 млн дал (+3,2%). Также сообщается о росте продаж ликероводочных изделий, до 3,2 млн дал (+15,2%).

Падение продаж установили в сегменте коньяка (-2,7%), тихих вин (-4,7%) и ликерных напитков (-11,6%). Кроме того, по данным, Росалкогольтабакконтроля, продолжают сокращаться продажи плодовой алкогольной продукции. За два месяца нынешнего года они снизились на 43,5%, до 312,5 тыс. дал.

Фото: pxhere.com