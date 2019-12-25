Турция значительно увеличила экспорт овощей в РФ на фоне ситуации с Ираном

По данным источника, в Россию отгружаются овощи, перец, огурцы, томаты и баклажаны.

Турция значительно увеличила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экспортных кругах средиземноморского региона Турции.

Отмечается, что значительный рост экспортных заказов из республики стали регистрировать на российском направлении. По данным источника, в Россию отгружаются овощи, перец, огурцы, томаты и баклажаны. Также сообщается о росте поставок цитрусовых из Турции.

По словам главы Ассоциации агентов по продаже свежих овощей и фруктов Антальи Невзата Акджана, турецкие компании, работающие на оптовых складах, начали получать непривычное для последних лет количество заказов в Россию. Он подчеркнул, что пока сложно назвать точные цифры, сколько тонн продукции уходит в российскую сторону.

Фото: pxhere.com