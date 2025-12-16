Титов: в случае запрета поставок в Россию армянских коньяков пострадает Армения

Бизнесмен уверен, что наша страна легко заменит армянскую продукцию альтернативными вариантами.

В случае запрета поставок на российскую территорию армянских коньяков пострадает сам Ереван, так как наша страна сможет заместить для своего внутреннего рынка эту продукцию. Соответствующий комментарий в интервью журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов, выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

Если произойдут ограничения, то Россия выживет совершенно однозначно, потому что есть откуда это заменить. И никаких проблем в этом смысле не будет. Проблемы будут у армянской стороны. Борис Титов, предприниматель

Напомним, что с 30 мая Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники с территории Армении. Со 2 июня аналогичные ограничения ввели на поставки черешни, вишни, абрикосов, персиков, сливы, нектаринов и винограда. Дополнительно с третьего июня ограничен ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении.

Власти повысят пошлины на импортный алкоголь из недружественных стран.

Фото: Piter.tv