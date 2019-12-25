Власти повысят пошлины на импортный алкоголь из недружественных стран

С первого мая 2026 года российское министерство по финансам планирует увеличить ставку ввозной пошлины на крепкий алкоголь из недружественных стран с трех до пяти евро за литр спирта. Соответствующее заявление сделали журналисты "Коммерсанта" со ссылкой на три собственных источника информации на внутреннем рынке страны. Аналитики уточнили, что такая мера государственной поддержки призвала расширить спрос на отечественный коньяк и виски. Один из собеседников издания не исключил, что решение может вступить в силу уже в апреле текущего года.

Напомним, что с сентября 2024 года в России действует пошлина в размере 20 процентов от таможенной стоимости, но не менее трех евро за каждый литр. Участники рынка ожидают значительного роста цен на продукции. Президент гильдии "Алкопро" Андрей Московский назвал такое повышение "достаточно серьезным". Специалист предположил, что оно ударит по продажам популярных марок. Руководитель направления крепкого алкоголя в Fort Руслан Брагин добавил, что рост издержек компании неизбежно переложат на потребителей, а доля импорта в низком и среднем ценовых сегментах сократится. В Ladoga спрогнозировали сценарий, при котором алкоголь по стране начнет дорожать постепенно по мере истощения стоков, а эффект от действий федерального правительства станет заметен лишь во втором полугодии. Коммерческий директор фирмы Stellar Group Александр Гревцов заметил, что подорожание произойдет примерно через три месяца после введения пошлины.

Почти 500 петербургских заведений получили право торговать алкоголем ночью.

Фото: pxhere.com