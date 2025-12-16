Силуанов отметил появление признаков сбалансированного роста экономики РФ

Глава Минфина напомнил о том, к чему приведет большой дефицит бюджета.

Российский министр по финансам Антон Силуанов отметил появление признаков сбалансированного роста у экономической системы страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на деловом завтраке от Сбера, организованном на полях Петербургского международного экономического форума, сделал глава профильного ведомства из федерального правительства. Эксперт объявил о том, что людям легко жить тогда, когда правительство снижает ставки, однако вопрос заключается в том, насколько устойчивым будет рост показателей. Речь идет о том, что такого постоянного роста быть не может. По мнению чиновника, наступает время для того, чтобы сделать рост более сбалансированным и стабильным для государства, а труд должен увеличиваться не за счет накачек и дефицитов бюджета, а также не за счет низких процентных ставок.

Большой дефицит бюджета приводит к тому, что все равно в конечном счете финансы государства разбалансированы, инфляция, ставки и так далее. Мы сейчас проходим этот период, мы уже идем в той стадии, когда этот сбалансированный рост, мы уже его близко и начинаем уже по последним данным чувствовать. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Минфин вернется к политике более предсказуемого курса рубля.

Фото и видео: Rutube / ТАСС