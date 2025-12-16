Минфин вернется к политике более предсказуемого курса рубля

По мнению Антона Силуанова, одним из факторов укрепления рубля является ослабление бюджетного правила.

Российское министерство по финансам возвращается к такой бюджетной политике, которая направлена на повышение предсказуемости курса национальной валюты. Соответствующее заявление в рамках выступления на деловом завтраке от Сбера, организованном на полях Петербургского международного экономического форума, сделал глава профильного ведомства из федерального правительства. Эксперт объявил коллегам, что сейчас стране требуются ресурсы, поэтому бюджетные правила были подослаблены. В результате рубль укрепился, а государственный бюджет меньше задействован в валютном рынке.

Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет всему голова. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Силуанов: Россия не первый год живет в условиях "мирового беспредела".

Фото и видео: Rutube / ТАСС