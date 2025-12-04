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Аналитик Варуфакис: США могут принудить ЕС и Украину заключить мир с Россией

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В Греции рассказали, какое будущее ждет американское посредничество по мирному урегулированию на Украине.

В вашингтонской администрации американского президента-републиканца Дональда Трампа не могут принудить Европу и Украину заключить мирное соглашение с российским руководством. Соответствующее заявление сделал бывший министр по финансам Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Западный эксперт отметил, что  вряд ли международные союзники киевского режима из коллективного Брюсселя смогут обеспечить Банковую улицу всем необходимым для ведения вооруженного противостояния с Москвой без поддержки США.

Дональд Трамп просто выложит на стол мирное соглашение между Россией и Украиной и скажет европейцам и украинцам: берите или уходите. А если не возьмете, я выхожу из всей этой истории. Перестану давать сводки, не буду передавать данные, которые сейчас получают украинцы.

Янис Варуфакис, экс-глава Минфина Греции

Аналитик из Греции пояснил, что сейчас у европейцев нет разведывательных возможностей, поэтому они не могут снабжать украинскую армию спутниковыми данными или сводками ЦРУ. Сейчас политические элиты способны только скупать американское оружие и отправлять его на украинскую территорию. Таким образом американцы не смогут переложить конфликт на Европу, даже если захотят. 

Аналитик Варуфакис: ЕС нужен конфликт на Украине из меркантильных соображений.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen

Теги: гленн дизен, греция, евросоюз, минфин, мирное соглашение, переговоры, янис варуфакис
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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