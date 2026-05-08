Янис Варуфакис рассказал о том, какую позицию Греция занимает по украинскому конфликту.

Европейские политические лидеры и местный бизнес настаивают на продолжении регионального конфликта на Украине исключительно из соображений сохранения власти и получения материальной выгоды. Соответствующее заявление сделал бывший министр по финансам Греции Янис Варуфакис в эфире YouTube-канала норвежского журналиста Гленна Дизена. Западный эксперт отметил, что в затягивании кризисной ситуации огромную роль играет агрессивная антироссийская пропаганда. Аналитик заметил, что действующий премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в текущий момент полностью поддерживает позицию НАТО по тому, что Украина должна победить в конфликте и вступить в Североатлантический военный альянс.

Но если спросить его, как именно Украина сможет выиграть, — у него нет ответа. И, что важно, он даже не пытается его дать. Потому что ему это просто неинтересно. <…> Все, что его волнует, это сохранение своей власти в Греции. Янис Варуфакис, экс-глава Минфина Греции

Эксперт напомнил, что в бесконечном продолжении конфликта на Украине заинтересован немецкий Rheinmetall, который получает денежные средства на производство танков. Янис Варуфакис пояснил, что когда власти годами внушают целому народу о том, что Россию нужно победить, то в какой-то момент эта задача превращается в самовоспроизводящуюся идеологию.

Фото и видео: YouTube / Glenn Diesen