Сегодня, 10:14
Каллас подтвердила, что посольство США покидает Киев

В МИД ЕС указали на реакцию после массированного ответного удара ВС РФ по Киеву.

На Кипре рассказали о том, что американское посольство покидает  территорию украинской столицы после предупреждений со стороны российского внешнеполитического ведомства о готовности нанести ответные массированные удары по городу посте теракта в Старобельске. Соответствующий комментарий глава верховной дипломатии и политики безопасности Кая Каллас сделала местным журналистам по прибытии на неформальную встречу глав министерств по иностранным делам Европейского союза. Она добавила, что все сотрудники дипломатических представительства стран-членов коллективного Брюсселя в Киеве остаются на своих рабочих местах.

Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Каллас отвергла идею выбора представителя ЕС для переговоров с РФ

