Специалисты приступили к замене 1530 метров теплопроводов в Кронштадте

Старые сети, проложенные в 1996 году и дававшие более 40 сбоев за последние пять лет, заменят на современные энергоэффективные трубы с пенополиуретановой изоляцией.

В Кронштадте стартовала масштабная реконструкция тепловых сетей: специалисты приступили к замене 1530 метров трубопроводов в квартале 51. Работы ведутся на территории, ограниченной улицами Макаровская, Коммунистическая, Манежный переулок и Петровская улица, информирует пресс-служба АО "ТЭК СПб".

Старые сети, проложенные в 1996 году и дававшие более 40 сбоев за последние пять лет, заменят на современные энергоэффективные трубы с пенополиуретановой изоляцией. Новые коммуникации рассчитаны на 30-летний срок службы и оснащены системой дистанционного контроля. Она в реальном времени отслеживает состояние изоляции и предупреждает о возможных дефектах, позволяя устранять их на ранней стадии.

Для бесперебойного теплоснабжения потребителей во время работ энергетики уже построили 68% (250 из 369 метров) временных тепловых сетей. Проект, который охватит десять объектов, включая семь жилых домов, планируется завершить к концу 2026 года с полным восстановлением благоустройства.

Это часть более крупной программы по обновлению более 11 000 метров тепловых сетей в Кронштадтском районе в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Ранее мы сообщили о том, что на 2-м Муринском проспекте завершена реконструкция теплосетей.

Фото: Пресс-служба АО "ТЭК СПб"