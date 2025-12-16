Минору Кихара сообщил о том, кто вошел в состав делегации, которая посетила Россию.

Японское правительство намерено защищать активы японских компаний в России, одновременно продолжая санкционную политику в координации со странами-членами "Большой семерки" (G7). Соответствующей информацией местным журналистами сообщил в ходе брифинга в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара. Чиновник пояснил СМИ, что официальные представители министерства экономики, торговли и промышленности Японии, японского внешнеполитического ведомства и бизнес-кругов находилась на российской территории в период с 26 по 27 мая. В ходе официального рабочего визита прошел ряд встреч с московскими представителями министерства экономического развития и министерства промышленности и торговли, а также с рядом экономических организаций.

Насколько мне известно, они провели встречи с представителями правительства и соответствующих экономических организаций. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Чиновник добавил, что на встречах с российскими правительственными структурами японские делегаты поддерживали контакты "с точки зрения защиты активов японских компаний на местах". Страна подтвердила иностранным коллегам важность продолжения такого взаимодействия. Минору Кихара уверен, что между экономическими организациями обсуждались российская экономическая система, а также состояние промышленности и ситуация, которая сложилась вокруг японских компаний, работающих в России.

