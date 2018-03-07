В Японии розничные продажи в марте выросли на 1,7%

В Японии розничные продажи в марте 2026 года выросли на 1,7%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Согласно пересмотренным данным, в феврале продажи сократились на 0,1%. Аналитики ожидали повышения цен в марте в среднем на 0,8%. Продажи продуктов питания и напитков выросли на 0,4%. Также сообщается, что в прошлом месяце поднялись цены на автомобили (+0,9%), фармацевтическую и косметическую продукцию (+2,8%).

Отмечается, что в это же время снизилась реализация одежды и аксессуаров (-3,3%), а также топлива (-4,1%). В марте по сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи увеличились на 1,3%.

