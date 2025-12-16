В Петербурге проводят обыски в компании арендовавшей сгоревший ангар с химикатами

Следователи проводят обыски в офисе компании "НПО "Реактивы ОСЧ", арендовавшей сгоревшее здание. Пожар произошёл вечером 8 июня, предварительная причина — детонация паров ацетона.

В Санкт-Петербурге следователи и оперативники проводят обыски в офисе компании, арендовавшей ангар у Финляндского вокзала, где накануне произошёл пожар. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Жертвами возгорания стали четыре человека, ещё двое мужчин пострадали и госпитализированы, один из них находится в реанимации.

Обыски проходят на Большом Сампсониевском проспекте в рамках расследования уголовного дела. Речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью "НПО "Реактивы ОСЧ", которое занимается производством особо чистых химических реактивов — гексана и ацетонитрила.

Пожар в ангаре размером 1,5 тыс. квадратных метров на Минеральной улице случился вечером 8 июня. Горение охватило 400 квадратных метров, полностью ликвидировать огонь удалось к трём часам ночи. По предварительной версии, причиной стала детонация паров ацетона. К тушению привлекли 64 спасателя и 15 единиц техники. Из-за пожара повреждена инфраструктура Октябрьской железной дороги на Финляндском вокзале.

После разбора завалов нашли тела двух мужчин (в том числе собственника производственной фирмы) и двух женщин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ход расследования контролирует прокуратура Калининского района.

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Фото: Piter.TV