В России предложили отменить штрафы за забытые водительские права

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение главе МВД с инициативой не наказывать автомобилистов, чьи документы подтверждаются через электронные базы. Сейчас штраф составляет 500 рублей.

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил отменить штрафы для российских водителей, которые забыли дома права, свидетельство о регистрации автомобиля или полис ОСАГО. Обращение с такой инициативой парламентарий направил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Политик пояснил, что если наличие документов можно подтвердить с помощью электронных баз, то наказывать автомобилиста не следует. По его словам, штраф в 500 рублей за забытые документы надо упразднить при условии, что данные подтверждаются в системе — тогда никаких санкций быть не должно.

Слуцкий отметил, что сотрудники Госавтоинспекции уже сейчас могут оперативно проверить права, регистрацию машины и страховку через электронные ресурсы. Действующие правила, по его мнению, не различают обычную забывчивость и реальное нарушение. В результате водитель, оставивший документы дома, фактически оказывается в одном положении с тем, у кого их нет вовсе.

Кроме того, парламентарий заявил, что такие ситуации могут порождать коррупционные риски при проверках на дороге. Он добавил, что недобросовестные сотрудники ГИБДД нередко предлагают решить инцидент на месте за скромную плату, но не по квитанции, а лично в руки, что недопустимо. Отмена штрафа для водителей, чьи документы подтверждаются в базе, снизит нагрузку на добросовестных автомобилистов и уменьшит число административных дел.

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Фото: Piter.TV