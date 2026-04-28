Япония не ожидает перебоев поставок нефти, несмотря на кризис на Ближнем Востоке

Минору Кихара напомнил, что страна освободила стратегические запасы топлива.

Японское правительство в ближайшее время не ожидает перебоев в поставках нефти, несмотря на продолжающийся энергетический кризис на Ближнем Востоке. Соответствующей информацией местным журналистами сообщил в ходе брифинга в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

Благодаря переориентации закупок и высвобождению нефтяных резервов необходимые объемы нефти и нефтепродуктов для страны в целом обеспечены. Перебоев в поставках в ближайшее время не ожидается. Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Одновременно с этим иностранный чиновник признался в том, что в некоторых случаях" в сбытовом звене возникают "затоваривание или дисбаланс", поэтому часто нефтепродукты так и не доходят до конечного потребителя. Власти страны намерены в рамках рабочей группы обеспечивать стабильные поставки топлива и важнейших товаров. В частности, проводится комплексная ревизия состояния поставок и вырабатываются конкретные меры реагирования на проблему с учетом цепочек поставок. Ранее в Токио заявили о том, что страна обеспечена энергетическими ресурсами до конца текущего года или дольше за счет высвобождению нефти из стратегических национальных запасов и поиску альтернативных источников поставок.

