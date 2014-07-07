В Петербурге задержали руководителей ансамбля из Симферополя после фото с флагами

Поводом для разбирательства стал снимок детей в национальных костюмах на территории Петропавловской крепости. В кадр попали флаги России, Крыма и крымских татар, последний привлек внимание полиции.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали троих сопровождающих детского хореографического ансамбля "Нефес" из Симферополя. Инцидент произошел 17 мая во время экскурсии по Петропавловской крепости.

Как сообщает "Фонтанка", среди доставленных в отдел оказались руководитель коллектива Севиле Халилова и глава региональной организации "Крымско-татарское общество" Радион Эсмедляев, а также еще один мужчина 46 лет.

Причиной внимания правоохранителей стало групповое фото. Дети были одеты в национальные костюмы. Для снимка они развернули три полотнища — флаг России, флаг Республики Крым и национальный флаг крымских татар. Именно третий стяг, голубого цвета с желтой эмблемой, вызвал вопросы у полицейских .

По данным источника, сначала сотрудники забрали для разъяснений двоих мужчин, а позднее в отделение доставили и руководителя детского коллектива. По словам знакомого задержанных, полицейские заявили, что изымают флаг, поскольку он похож на запрещенную символику. Однако в официальном списке экстремистских материалов это полотнище не значится.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пояснили, что задержанных привлекут к ответственности за проведение несогласованного публичного мероприятия . Эсмедляеву, помимо этого, вменяют публичную демонстрацию запрещенной атрибутики.

Сами фигуранты настаивают на своей невиновности. Халилова отметила, что подобный флаг можно увидеть во многих школах и мечетях Крыма рядом с российским триколором, и ранее во время гастролей в других регионах претензий к нему не возникало.

