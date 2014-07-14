За 2 месяца в Петербурге освободили 77 незаконно занятых помещений

За март и апрель в Петербурге было освобождено 77 незаконно занятых помещений общей площадью свыше 7 тысяч квадратных метров. Как сообщает "Вечерний Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу городского комитета по контролю за имуществом (ККИ), большинство арендаторов – 64 из 77 – покинули объекты добровольно после получения официальных предписаний. В остальных 13 случаях потребовалось применение принудительных мер.

В ведомстве уточнили, что 27 помещений использовались после истечения срока аренды, а ещё 50 были заняты без каких-либо договорных оснований.

Среди возвращённых городу объектов оказались бывшие магазины, ателье, пункты выдачи заказов, мини-отели, а также жилые и хозяйственные помещения. В настоящее время все они опечатаны и переданы на ответственное хранение районным жилищным агентствам.

