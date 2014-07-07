  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы оказали доврачебную помощь женщине, которая пострадала в ДТП на Приморском шоссе
Сегодня, 14:55
85
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы оказали доврачебную помощь женщине, которая пострадала в ДТП на Приморском шоссе

0 0

На место вызвали медиков и работников Госавтоинспекции, а также перекрыли часть полосы для автотранспорта.

Росгвардейцы Курортного района оказали доврачебную помощь 48-летней женщине, пострадавшей в аварии на Приморском шоссе. Накануне утром ее сбил водитель автомобиля Haval, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сотрудники вневедомственной охраны заметили потерпевшую неподалеку от остановки общественного транспорта. Она лежала на обочине. На место вызвали медиков и работников Госавтоинспекции, а также перекрыли часть полосы для машин. 

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем кроссовера, совершая поворот, не заметил местную жительницу и наехал на нее. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее на Piter.TV: смертельное ДТП с пожилым байкером под Петербургом обернулось уголовным делом. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: дтп, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии