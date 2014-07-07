Росгвардейцы оказали доврачебную помощь женщине, которая пострадала в ДТП на Приморском шоссе

На место вызвали медиков и работников Госавтоинспекции, а также перекрыли часть полосы для автотранспорта.

Росгвардейцы Курортного района оказали доврачебную помощь 48-летней женщине, пострадавшей в аварии на Приморском шоссе. Накануне утром ее сбил водитель автомобиля Haval, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники вневедомственной охраны заметили потерпевшую неподалеку от остановки общественного транспорта. Она лежала на обочине. На место вызвали медиков и работников Госавтоинспекции, а также перекрыли часть полосы для машин.

По предварительным данным, 37-летний мужчина за рулем кроссовера, совершая поворот, не заметил местную жительницу и наехал на нее. Проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее на Piter.TV: смертельное ДТП с пожилым байкером под Петербургом обернулось уголовным делом.

Фото: пресс-служба Росгвардии