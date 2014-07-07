Прокурор запросил 5,5 года колонии для главврача из Петербурга за смерть пациентки

В суде завершились прения сторон по громкому делу 47-летней петербурженки Анны, скончавшейся после комплекса пластических операций. Обвинение назвало случившееся не ошибкой, а заранее опасным характером услуги.

В Санкт-Петербурге прошли прения сторон по делу главврача пластической клиники, расположенной на Васильевском острове. В этом учреждении после липосакции скончалась 47-летняя пациентка Анна, оставившая двоих детей. Как передает корреспондент из зала суда, государственное обвинение запросило для фигурантки Марии Б. 5,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Прокуратура настаивает, что ее вина полностью доказана, пишет КП-Петербург.

Обвинитель перечислил причины гибели женщины. Смерть наступила из-за комплекса осложнений и критической кровопотери — почти половины всего объема крови. Установлено, что до визита в клинику Анна была здорова. Следствие считает, что хирург, выполнявшая также функции главврача, нарушила основополагающий принцип "не навреди". Из корыстных побуждений она навязала пациентке около десяти операций. Произошедшее, по мнению прокуратуры, нельзя называть несчастным случаем.

В ходе прений обвинитель рассказал, что изначально Анна обращалась лишь за коррекцией лица, но врач убедила ее согласиться на более масштабное вмешательство. Еще до начала операции у пациентки из-за забора крови развилась анемия, что создавало предпосылки для осложнений. Показаний для этой процедуры не было, а проводил ее некомпетентный сотрудник. Эксперт назвал выполненные манипуляции не операциями, а кровопусканием. Общая стоимость услуг составила 2,6 миллиона рублей, и женщине пришлось брать деньги в долг и оформлять кредит.

В итоге Анне провели лифтинг лба и бровей, блефаропластику, а также липофилинг различных частей тела общей площадью более 40 процентов поверхности тела. Прокурор назвал такой объем экстремальным и выразил сомнение в его целесообразности.

Претензии возникли и к ведению послеоперационного периода. Обвинитель заявил, что достоверность медицинских записей клиники вызывает сомнения, а смерть наступила не из-за случайной ошибки, а вследствие заранее опасного характера предоставляемой услуги. Главврач, по версии обвинения, действовала как коммерсант и не обеспечила необходимых условий: в клинике отсутствовала реанимация. Прокурор охарактеризовал это учреждение как конвейер по оказанию опасных услуг.

Представитель семьи погибшей попросил суд удовлетворить гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей. Адвокат отметил, что после смерти Анны никто из сотрудников клиники не выразил сожаления, не принес извинений и не попытался помочь родственникам. Такое поведение, по его словам, является аморальным и циничным, свидетельствует о неспособности подсудимой к состраданию и сопереживанию.

Защитник напомнил, что у погибшей осталась мать, пережившая самое страшное — похороны собственного ребенка. Без матери осталась юная дочь, которой больше не у кого спросить совета о платьях и отношениях с молодыми людьми. Без мамы остался и шестилетний мальчик, который продолжает верить в чудо и просит Деда Мороза вернуть ее обратно.

Сама главврач заявила о своей невиновности. Как сообщалось ранее, Анна умирала двое суток: после операций она жаловалась на боли и плохое самочувствие, но медики вводили ей успокоительное. Только на третий день ее перевезли в государственную клинику, однако спустя два часа в реанимации констатировали смерть. Впереди судебное заседание, где прозвучит последнее слово подсудимой.

