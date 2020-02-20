Посетитель Эрмитажа сел на Большой императорский трон и был задержан Росгвардией

Нарушитель спокойствия оказывал активное сопротивление.

Сегодня, 17 мая, около 14:00 в Государственном Эрмитаже посетитель музея, 45-летний местный житель, находясь в Георгиевском зале, проигнорировал верёвочное ограждение и сел на Большой императорский трон. Своими действиями он нарушал общественный порядок и пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея.

Работники музея незамедлительно передали информацию сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые обеспечивают безопасность в Эрмитаже. Росгвардейцы совместно со службой безопасности музея направились в зал и задержали хулигана. При задержании мужчина пытался оказать активное сопротивление.

Задержанного передали прибывшему на место наряду районного отдела вневедомственной охраны, который доставил правонарушителя в 78-й отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области