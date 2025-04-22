Трое в масках ограбили пьяную женщину на детской площадке в Парголово

Полиция Выборгского района задержала троих молодых людей, подозреваемых в уличном грабеже. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 мая в 02:44 в полицию обратился очевидец, сообщивший, что у дома 91 по улице Первого Мая в посёлке Парголово трое неизвестных в масках забрали сумку у женщины.

Прибывшие полицейские установили, что на детской площадке злоумышленники отобрали у 36-летней местной жительницы сумку и мобильный телефон. Пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Материальный ущерб составил 20 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору). 16 мая в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.

