В Москве задержан похититель гаджетов у задремавшего посетителя торгового центра

В Москве сотрудники полиции задержали похитителя гаджетов у задремавшего посетителя торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным следствия, 24-летний приезжий, находясь в одном из торговых центров на Пресненской набережной, увидел задремавшего в массажном кресле гражданина. Злоумышленник снял с его руки электронные смарт-часы, а спустя время вернулся и забрал у потерпевшего мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Выяснилось, что он продал похищенные гаджеты, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Москве