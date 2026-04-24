В Москве задержан похититель гаджетов у задремавшего посетителя торгового центра

В Москве сотрудники полиции задержали похитителя гаджетов у задремавшего посетителя торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
По предварительным данным следствия, 24-летний приезжий, находясь в одном из торговых центров на Пресненской набережной, увидел задремавшего в массажном кресле гражданина. Злоумышленник снял с его руки электронные смарт-часы, а спустя время вернулся и забрал у потерпевшего мобильный телефон.
Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Выяснилось, что он продал похищенные гаджеты, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело.
Видео: ГУ МВД России по Москве
