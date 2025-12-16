Стало известно, какие пункты пропуска для авто оказались самыми востребованными в России

Среди них пункты на границе с Абхазией и Казахстаном.

Росгранстрой составил список самых востребованных автомобильных пунктов пропуска за первую половину года. В топе пять позиций. Об этом пишет Минтранс.

Так, на первом месте оказался пункт "Адлер", который находится на границе с Абхазией. В данный момент ведется его реконструкция. После работ он сможет пропускать почти в 10 раз больше транспорта – до 14,1 тыс. машин в сутки. Вторую позицию занял "Верхний Ларс" на границе с Грузией, где работает система электронной очереди для грузового транспорта. Она позволяет упорядочить трафик и сократить время ожидания.

Далее в списке – "Бугристое" на границе с Казахстаном. По итогам реконструкции пропускная способность погранперехода достигнет 4 тыс. машин и более 18 тыс. человек в сутки. Следующим популярным пунктом стал "Сагарчин" на границе с Казахстаном. А в финале расположился "Караузек" на границе с Казахстаном. Здесь планируется комплекс работ по модернизации, в результате которого пропускная способность достигнет 2 тыс. авто в сутки.

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Фото: Magnific