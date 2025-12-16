Поезда из Петербурга в Крым задерживаются на фоне угрозы атаки БПЛА

Ещё один состав, №008, направляющийся из Севастополя, опаздывает на 3 часа.

В связи с потенциальной угрозой атак беспилотных летательных аппаратов, Крымская железная дорога вынуждена временно прекратить курсирование пассажирских составов на ряде маршрутов. Данные ограничения коснулись множества направлений, в том числе поездов, следующих в/из Петербурга, о чем проинформировала пресс-служба транспортной компании компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

По информации на 7:00 по мск, пассажирский поезд №179, отправившийся из Петербурга в Евпаторию 2 июня, задерживается на 2 часа. У поезда №078, который покинул Симферополь 3 июня, зафиксирована задержка прибытия в Петербург на 4,5 часа. Ещё один состав, №008, направляющийся из Севастополя, опаздывает на 3 часа. Начальники поездов находятся в постоянном контакте с оперативным штабом, а персонал составов оказывает всестороннюю помощь пассажирам.

Новые данные о графике движения доступны в Telegram-канале железной дороги, а также по телефону прямой линии: 8 800 775 54 53.

Ранее мы сообщили о том, что 2 июня поезд из Симферополя в Петербург был отменён по техническим причинам.

Фото: пресс-служба "Гранд Сервис Экспресс"