Поезд из Симферополя в Петербург отменён по техническим причинам

Поезд №078, следующий из Симферополя в Петербург, был отменен на участке Джанкой – Петербург по техническим причинам. Об этом сообщила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс". Пассажиры, которые планировали поездку, могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд №174 Евпатория – Москва.

В дополнение к этому, поезд №007, отправляющийся из Петербурга в Севастополь 31 мая, в настоящее время следует с опозданием на час. Время задержки может измениться, и пассажирам рекомендуется следить за обновлениями.

В связи с отменой поезда, железнодорожная станция Джанкой была закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления. Пассажирам, которые планировали сесть на поезд в Джанкое, рекомендуется прибыть на станцию за 1,5 часа до времени, указанного в билете, чтобы воспользоваться автобусом до станции Урожайная для дальнейшей пересадки.

Изменения в расписании могут вызвать неудобства: перевозчик призывает пассажиров быть внимательными и следить за актуальной информацией.

