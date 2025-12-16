Тхэквондисты из Ленобласти завоевали награды на чемпионате и первенстве Европы в Греции

В греческом Ираклионе с успехом завершились чемпионат и первенство Европы по тхэквондо (ИТФ). В масштабных соревнованиях, собравших более тысячи атлетов из 31 страны, блестяще выступила сборная России. Особую гордость за результат испытали в Ленинградской области – в состав национальной команды вошли 6 спортсменов из 47-ого региона.

Представители 47-го региона продемонстрировали выдающееся мастерство и увезли домой полный комплект наград: Али Гусейнов стал чемпионом первенства Европы в дисциплине "командный туль" среди юношей 14–15 лет.

Владислав Кишаковский завоевал золото в категории "специальная техника". Ярослав Долгов (возраст 16–17 лет) показал феноменальный результат, завоевав сразу три медали: два золота в личном и командном спаррингах, а также серебро в "командном туле".

На взрослом уровне отличился Александр Виноградов, одержавший победу в дисциплине "личный туль" и выполнивший норматив "Мастер спорта России". Две бронзы на свой счет записали девушки: Евдокия Молодожникова стала третьей в командном спарринге, а Алина Щулева завоевала медаль в категории "личный туль".

Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти