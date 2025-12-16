Более 13,6 тысячи подростков в Петербурге активно ищут работу на лето

Этим летом в Петербурге более 13,6 тысячи подростков активно ищут работу, согласно данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Наибольший интерес у юных соискателей вызывает сфера обслуживания, где самой популярной специализацией стала работа официантом, барменом или бариста – на неё приходится 1,5 тысячи резюме, что составляет 11% от общего числа.

В топ-5 востребованных профессий также вошли:

Упаковщики и комплектовщики – 1,1 тысячи резюме;

Разнорабочие и курьеры – более 800 резюме;

Менеджеры по продажам – более 700 резюме.

Среди подростков наблюдается разнообразие в предпочтениях: 44% выбирают постоянную работу, 9% – подработку, а 1% – стажировки. При этом 47% из них предпочитают работать на территории работодателя, в то время как удалённый формат привлекает лишь 3%.

На данный момент для подростков в России, включая Петербург, открыто более 2,7 тысячи вакансий. Наиболее востребованными профессиями среди работодателей являются курьеры и промоутеры (по 0,5 тысячи вакансий), упаковщики (0,4 тысячи) и продавцы (0,3 тысячи).

Что касается оплаты труда, то почасовая ставка выше всего у догситтеров (от 1 до 2 тысяч рублей в час), аниматоров (от 1 до 1,3 тысяч) и уборщиков (от 0,8 до 1,4 тысяч). За смену больше всего могут заработать курьеры (от 3 до 5 тысяч рублей) и упаковщики (от 1,5 до 2,5 тысяч). При ежемесячной оплате лидируют официанты и сборщики заказов, которые могут зарабатывать от 50 тысяч рублей.

Согласно законодательству, официально работать можно с 16 лет, однако при согласии родителей трудовой договор можно заключать с 14–15 лет. В период летних каникул подростки до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, а от 16 до 18 лет – не более 35 часов. В комитете по труду и занятости населения Петербурга отметили, что средняя выплата для подростков при четырёхчасовом рабочем дне составляет около 15 тысяч рублей в месяц. Кроме того, при трудоустройстве через городскую службу занятости несовершеннолетним полагается дополнительная материальная поддержка в размере около 1,8 тысячи рублей.

