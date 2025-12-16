В Петербурге рассказали, сколько заплатят подросткам на летней подработке

На пресс-конференции ТАСС, посвящённой началу летней трудовой кампании для подростков, первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости Петербурга Татьяна Морозкова рассказала об уровне оплаты труда для несовершеннолетних.

По её словам, при работе по 4 часа в день подростки получают половину от минимального прожиточного минимума, что составляет около 15 тысяч рублей за половину отработанного месяца. Кроме того, если работодатель оплачивает зарплату из собственных средств, центр занятости дополнительно выплачивает материальную поддержку в размере примерно 1800 рублей.

Морозкова также подчеркнула, что необходимо активнее привлекать к летней занятости частный бизнес. Она отметила, что в прошлом году было трудоустроено 16 242 подростка, и для такого крупного города, как Петербург, это недостаточная цифра. По её мнению, в текущих реалиях финансовую ответственность за трудоустройство молодёжи должны нести не только центр занятости и комитет по труду, но и сами работодатели.

