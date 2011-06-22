Родители из Петербурга назвали стоимость выпускного в 2026 году

В 2026 году средние расходы родителей выпускников 9-х и 11-х классов на организацию выпускного вечера и покупку праздничных нарядов заметно выросли. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие 3000 родителей по всей России, на праздник и одежду для 9-классника потребуется в среднем 32–33 тысячи рублей, а для выпускника 11-го класса – 44–46 тысяч рублей.

Средний сбор на организацию выпускного вечера для 9-го класса составляет 15 000 рублей, для 11-го – 22 000 рублей. В Москве эти суммы выше: 17 000 и 25 000 рублей соответственно. В Петербурге расходы ближе к общероссийским: 15 000 и 23 000 рублей. При этом часть родителей (12% для 9-х классов и 7% для 11-х) сообщили, что их дети вообще не будут проводить выпускные вечера. За год стоимость выпускного вечера существенно увеличилась. Для 9-классников сбор вырос с 13 000 до 15 000 рублей (+15%), а для 11-классников – с 19 000 до 22 000 рублей (почти +16%).

Отдельная статья расходов – праздничная одежда. В среднем по России наряд для сына-девятиклассника стоит 18 100 рублей, для дочери – 17 000 рублей. В 11-м классе ситуация меняется: на юношей тратят 22 100 рублей, а на девушек – 23 500 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге суммы выше, особенно на наряды для выпускников 11-х классов.

Не все родители покупают специальную одежду: каждый пятый отец или мать девятиклассника (22% для сыновей, 18% для дочерей) не тратятся на праздничный костюм или платье. Среди родителей одиннадцатиклассников таких меньше: 17% для юношей и 12% для девушек.

