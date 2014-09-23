В Ханое стартовал форум ректоров университетов России и Вьетнама

Участников поприветствовал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Сегодня, 22 мая, стартовал третий форум ректоров российских и вьетнамских университетов. Он открылся в Ханойском университете транспорта и коммуникаций. Это ключевое событие Года российско-вьетнамского сотрудничества в области науки и образования. Новость появилась на сайте правительства страны.

Среди участников – более 100 вьетнамских и российских университетов. В процессе сторонам предстоит подписать 50 документов о сотрудничестве. Планируются дискуссии на самые разные темы: в сфере инженерного образования, информационных технологий и информационной безопасности.

Отметим, что каждый год правительство Вьетнама выделяет средства на обучение вьетнамских студентов в российских университетах. Так, на предстоящий год установлено около 1 тыс. стипендий. Известно, что наибольшее число студентов из Вьетнама в 2025 году обучаются в ВШЭ, ИТМО, РЭУ им. Г.В.Плеханова, РУДН им. П.Лумумбы и Финансовом университете при Правительстве.

Достигнуты заметные результаты: действует более 500 соглашений между университетами и научными организациями, в российских вузах обучается около 3 тысяч вьетнамских граждан, а ежегодная правительственная квота – одна из крупнейших – составляет тысячу бесплатных мест. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ

