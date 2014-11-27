В ходе рейда с этническим уклоном в деревне Верхние Осельки составили 23 протокола

Во Всеволожском районе Ленинградской области прошел масштабный рейд с этническим уклоном. Речь идет о местах компактного проживания представителей кочевого народа в деревне Верхние Осельки, рассказали в МВД России.

В ходе мероприятий полиция проверила 47 жилых строений, 281 человека и 76 автомобилей. В отделы для дополнительной проверки по информационным базам были доставлены 18 человек. Составлено 23 административных протокола, в том числе за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения в области охраны окружающей среды. Кроме того, выявлены факты незаконного подключения 21 дома к объектам жизнеобеспечения. А сотрудники военного комиссариата вручили пять повесток.

Госавтоинспекцией выявлен ряд нарушений ПДД, включая управление транспортом без права управления, нарушения правил перевозки, эксплуатации автомобилей и использования ремней безопасности. Один автомобиль помещен на специализированную стоянку. Пресс-служба МВД России

