В ходе рейда с этническим уклоном в деревне Верхние Осельки составили 23 протокола

Во Всеволожском районе Ленинградской области прошел масштабный рейд с этническим уклоном. Речь идет о местах компактного проживания представителей кочевого народа в деревне Верхние Осельки, рассказали в МВД России.
В ходе мероприятий полиция проверила 47 жилых строений, 281 человека и 76 автомобилей. В отделы для дополнительной проверки по информационным базам были доставлены 18 человек. Составлено 23 административных протокола, в том числе за нарушения в сфере безопасности дорожного движения, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и нарушения в области охраны окружающей среды. Кроме того, выявлены факты незаконного подключения 21 дома к объектам жизнеобеспечения. А сотрудники военного комиссариата вручили пять повесток.
Госавтоинспекцией выявлен ряд нарушений ПДД, включая управление транспортом без права управления, нарушения правил перевозки, эксплуатации автомобилей и использования ремней безопасности. Один автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Пресс-служба МВД России
Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти
