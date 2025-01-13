Сад трансформер на Исаакиевской площади в Петербурге откроется 27 мая

В Петербурге идут последние приготовления к открытию сада-трансформера на Исаакиевской площади. Он станет доступен для горожан и гостей города с 27 мая, в День города. В этом году сад откроется не только на Синем мосту, но и у памятника Николаю I.

Большую часть кадок садовники уже засадили цветами, деревьями и кустарниками. Новинкой этого сезона станут экскурсии, посвященные истории возникновения сада. Посетители также узнают о растениях, которые там высадили.

Следить за состоянием растений будут садовники. Осенью их пересадят в городские парки, скверы и на улицы.

