Исаакиевский собор обновят с помощью мрамора из Ковадъярви

Уже в 2026 году в Исаакиевском соборе ожидается новый этап реставрации, в ходе которого будут использовать мрамор из месторождения Ковадъярви в Карелии.

Как рассказал "Петербург2" делегация реставраторов во главе с заместителем директора по капитальному ремонту собора Геннадием Полуниным посетила Карелию. На месте специалисты изучали особенности месторождения, чтобы подобрать наиболее подходящие по цвету и структуре камни. Лабораторные исследования подтвердили, что мрамор Ковадъярви обладает необходимыми характеристиками для восстановления исторического облика собора.

По словам руководства Карелии, мрамор из этого карьера отличается не только прочностью, но и уникальной палитрой оттенков. Природа формировала его миллиарды лет, благодаря чему каждый фрагмент имеет свой неповторимый рисунок. Данный материал позволит максимально точно воссоздать внешний вид фасадов, сохраняя историческую достоверность. Дело в том, что фасады Исаакиевского собора были изготовлены из рускеальского мрамора, но добыча в Рускеале давно прекращена.

Уже в начале 2026 года начнется второй этап реставрационных работ в соборе.

Фото: Piter.tv