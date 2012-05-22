Луна Феннер вернулась в Петербург для третьего этапа лечения

Операция запланирована на следующей неделе. Врачи клиники "Скандинавия" продолжат удалять остатки рубцов у носа девочки, а затем приступят к окончательной эстетической коррекции.

Американка Луна Феннер, которой в 2021 году врачи Краснодара удалили крупное новообразование на лице, прилетела в Петербург для продолжения лечения по восстановлению кожи. Об этом сообщили ТАСС в клинике "Скандинавия". Менеджер по сопровождению пациентов рассказал, что Луна прилетела в Петербург, а операция будет назначена на следующей неделе.

В сентябре 2019 года Кэрол Феннер с дочкой Луной, которой тогда не было еще и года, впервые прилетели из Майами в Краснодар. У ребенка на родине диагностировали невус — родимое пятно, представляющее повышенный риск развития злокачественного образования. В 2021 году врачи провели операционное лечение.

В апреле 2024 года девочка впервые прилетела в Петербург для удаления рубцов и восстановления век. Лечение врачи разделили на несколько этапов. На первом этапе Луна перенесла две операции: сначала ей имплантировали тканевые экспандеры для растяжения кожи, а через пару месяцев выполнили пластику на периферических отделах лица образовавшимися избытками кожи. На втором этапе лечения, который прошел в 2025 году, врачи выполнили аналогичные операции, но уже на центральной зоне лица.

Ранее сообщалось, что лечение американской девочки с "маской Бэтмена" в Петербурге завершилось на 80%.

