Петростат: в Петербурге резко упал ввод жилья, а в Ленобласти выросло число квартир

В регионах зафиксирована разнонаправленная динамика жилищного строительства.

По данным Петростата, за январь–апрель 2026 года в Петербурге и Ленобласти зафиксирована разнонаправленная динамика жилищного строительства.

В Петербурге наблюдается существенное снижение объёмов ввода. За четыре месяца было построено 408,1 тыс. кв.м жилья, что составляет лишь 41,3% от уровня аналогичного периода прошлого года. Количество новых квартир также сократилось до 7 844, или 35,3% к прошлому году. Основной объём приходится на многоквартирные дома, однако и здесь показатели упали. При этом средний размер квартиры в городе вырос до 52 кв. метров, что на 6% больше, чем год назад.

В Ленинградской области ситуация выглядит иначе. Общая площадь введённого жилья снизилась на 8,6% и составила 1,498 млн кв.м, однако количество квартир, напротив, выросло на 7,4% – до 14 248. Это может свидетельствовать о тенденции к строительству более малогабаритного жилья. В 47-ом регионе заметно увеличился ввод многоквартирных домов организациями, а средняя площадь квартиры снизилась на 18,4% и составила 105,2 кв. м.

Ранее мы сообщили о том, что в феврале 2026 года Петербург и Ленобласть продемонстрировали рост реальных зарплат.

Фото: Piter.TV